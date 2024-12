José-Augusto França lembrado em Tomar no dia em que fazia anos

Sessão evocativa do aniversário decorreu no Núcleo de Arte Contemporânea, contando com uma ampla participação.

Tomar celebrou o 102º aniversário de José-Augusto França, com uma sessão evocativa no Núcleo de Arte Contemporânea (NAC), que contou com uma ampla participação. Nascido na cidade nabantina, José-Augusto França foi uma figura central da cultura nacional dos séculos XX e XXI, notabilizando-se especialmente na História da Arte, área em que foi precursor em Portugal. Nos anos 90, ofereceu à cidade natal a maior parte da sua colecção de arte, com a qual foi criado o museu onde decorreu a sessão, que Cristina Tavares, representante da exposição, definiu como um dos que melhor consegue fazer, no país, um périplo abrangente pela arte portuguesa dos anos mil e novecentos.

A vice-presidente da câmara, Filipa Fernandes, abriu a sessão enfatizando a importância do patrono para a vida cultural tomarense, materializada naquela magnífica colecção. Seguiram-se as palavras de Teresa Desterro, em nome da Associação dos Amigos do Núcleo de Arte Contemporânea de Tomar, que foi uma das entidades organizadoras deste encontro, também com a parceria do Rotary Club Tomar Cidade, ali representado por Miguel Rodrigues.

Cristina Tavares, uma das pessoas que melhor conhece não só o Núcleo mas a sua colecção e o modo como foi criada, fez uma prelecção sobre a mesma, seguida de visita guiada àquela que é uma viagem pela arte portuguesa do século XX.