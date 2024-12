Mais de 800 alunos de Santarém homenageados pela Excelência

Mais de 800 alunos dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico de diversas instituições de Santarém foram homenageados no Convento de São Francisco, no dia 23 de Novembro, com a entrega dos diplomas do Quadro de Valor e Excelência. A cerimónia abrangeu estudantes dos Agrupamentos de Escolas Dr. Ginestal Machado, Sá da Bandeira, Alexandre Herculano e D. Afonso Henriques, além de alunos da Escola Técnica e Profissional do Ribatejo, CENFIM - Núcleo de Santarém, Escola Profissional do Vale do Tejo e do Jardim-Escola João de Deus.

O presidente da câmara municipal, João Leite, destacou a importância da homenagem, afirmando que “estes jovens são a nossa esperança, são o nosso futuro”. Sublinhou o compromisso do município em criar oportunidades que garantam aos jovens um futuro promissor em Santarém, impulsionado pelo maior investimento privado de sempre no concelho. “Queremos que os nossos jovens constituam aqui as suas vidas, as suas famílias e possam continuar a amar Santarém. É esse o nosso desígnio”, reiterou em sessão camarária.

O Quadro de Valor reconhece atitudes exemplares de superação, solidariedade e contribuição para a comunidade, enquanto o Quadro de Excelência distingue o desempenho académico e o empenho curricular. A Língua Cultura - Instituto de Línguas de Santarém, parceiro do evento, contribuiu com 20 bolsas de estudos de dois anos para alunos do 5º ano, reforçando o compromisso com a igualdade de oportunidades e o preparo para uma sociedade globalizada.