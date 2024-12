Mário Cantiga grita em palavras o que a voz não consegue dizer

“44 Inaudíveis Gritos” é o título do segundo livro do presidente da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, Mário Cantiga. São textos poéticos que evitam a política local e se debruçam sobre o mundo e os valores da sociedade.

São gritos de esperança, alma e amor os que se podem ler no segundo livro do presidente da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, Mário Cantiga, que tomou o gosto pela escrita depois da pandemia e de pensar que poderia morrer sem deixar um registo dos seus pensamentos para as gerações futuras. “Foi a minha infância difícil e uma vida de dificuldades que me levaram a escrever. Tenho um gosto tremendo de viver e um medo tremendo de morrer”, confessou, na apresentação do seu novo livro, “44 Inaudíveis Gritos” no auditório da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira ao final da tarde de sexta-feira, 29 de Novembro.

São gritos, segundo Mário Cantiga, que normalmente não tem coragem para dizer e que se prendem com o mundo, o amor e a compaixão. “É uma reflexão sobre o modelo de sociedade em que vivemos, as guerras à nossa volta e a falta de empatia e de olharmos para o mundo com coração. Se gostássemos mais uns dos outros e fôssemos menos clubistas vivíamos num mundo melhor”, conta a O MIRANTE. O autarca diz que a comunidade vai ouvindo alguns dos seus gritos, mas que isso nem sempre tem a dimensão e o impacto que gostaria para poder mudar o rumo das coisas. Foi um trabalho que demorou nove meses a escrever.

A apresentação da obra esteve a cargo de David Fernandes que destacou o teor franco e algum “pendor místico” nos textos de Mário Cantiga. Na apresentação da obra estiveram nomes de VFX como Maria da Luz Rosinha e Arlindo Dias, entre outros, incluindo Ricardo Carvalho, presidente da junta de VFX, que elogiou Mário Cantiga. “É um homem real”, confessou. A O MIRANTE Mário Cantiga diz que está agora a trabalhar num romance, que deverá ser publicado já depois de ter saído da vida política. O autarca, recorde-se, está a fazer por imposição da lei o seu último mandato como presidente de junta.