Ministra da Cultura visitou Biblioteca de Santarém e prometeu mais apoios à cultura

Dalila Rodrigues visitou biblioteca municipal e anunciou que vai ser estabelecido um protocolo de apoio com a Câmara de Santarém.

Após a inauguração das obras de requalificação da Igreja de São João do Alporão, que decorreu no dia 22 de Novembro, Dalila Rodrigues, ministra da Cultura, visitou a Biblioteca Municipal de Santarém. Numa visita acompanhada por João Teixeira Leite, presidente da Câmara Municipal de Santarém, Dalila Rodrigues referiu que “em 2025 serão concedidos apoios financeiros às bibliotecas, sendo que será estabelecido um protocolo neste âmbito com a Câmara Municipal de Santarém”.

João Teixeira Leite aproveitou a ocasião para apresentar os diversos investimentos que têm sido realizados pelo município, pelas diversas associações e também por privados na área da Cultura. “A nossa preocupação consiste em preservar e valorizar o património cultural escalabitano, continuando a fazer da cultura o elemento principal na constituição de identidade”, disse. João Teixeira Leite adiantou ainda que durante as próximas semanas vai iniciar-se uma empreitada para a substituição de todas as caixilharias do edifício da biblioteca, assim como da pintura do mesmo.