Museu Rural e do Vinho celebrou 39 anos no Cartaxo

Para comemorar o 39º aniversário, o Museu Rural e do Vinho do Cartaxo vai inaugurar uma exposição inédita do artista Massimo Esposito, que utiliza vinho tinto como técnica de pintura, celebrando a ligação entre arte e tradição vitivinícola.

O Museu Rural e do Vinho do Cartaxo comemorou o seu 39.º aniversário com uma inauguração especial. A exposição de pintura “Arte com Vinho Tinto”, do artista Massimo Esposito, foi aberta ao público e a mostra, que utiliza a técnica inovadora de pintura com vinho, surpreendeu pela criatividade e pela ligação à identidade cultural da região. O evento contou com a presença do presidente da câmara municipal, João Heitor. A exposição reflecte o compromisso do museu em promover a arte, preservando a cultura vitivinícola que é parte integrante da história local. Com entrada gratuita, a exposição é uma oportunidade para celebrar a herança cultural da região, reforçando a conexão entre o vinho, a arte e a tradição.

Recorde-se que no dia 19 de Novembro, Massimo Esposito orientou um workshop de pintura com vinho tinto para os alunos de artes da Escola Secundária do Cartaxo (na foto). Massimo Esposito vive em Portugal desde 1986. Em 1996 iniciou um projecto de ensino alternativo de desenho e pintura nas autarquias do Médio Tejo. No projecto estão incluídas exposições colectivas e pessoais, eventos culturais, dias de pintura ao ar livre, body painting, pintura com vinho ou azeite, e outras colaborações com autarquias e instituições.