Tomar tem um novo mural artístico dedicado a Salgueiro Maia

Execução do mural foi de Sílvia Marieta, artista plástica residente no concelho

Tomar conta com um novo mural artístico dedicado a Salgueiro Maia. A pintura celebra e relembra a passagem do capitão por Tomar, onde foi aluno do Colégio Nun’Álvares. Por esse motivo, o município decidiu homenageá-lo no ano do cinquentenário do 25 de Abril, precisamente na base da emblemática torre daquele estabelecimento de ensino.

A execução do mural foi de Sílvia Marieta, artista plástica residente no concelho com uma obra sólida e notória em que a figura humana é um dos traços mais relevantes. O presidente da câmara, Hugo Cristóvão, a vereadora da cultura, Filipa Fernandes, e a respectiva chefe de divisão, Ana Soares, bem como a coordenadora da Universidade Sénior, Rosário Sousa, que funciona no local, quiseram visitar a obra final na companhia da artista.

Em comunicado, o município refere que tem como objectivo disseminar a arte pública, quer através de artistas convidados, quer das escolas do concelho, valorizando a paisagem urbana e dando um sinal de que a intervenção artística em paredes e muros é bem-vinda, desde que devidamente enquadrada.