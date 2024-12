Atletas de Alenquer recebidos no salão nobre da câmara

Câmara de Alenquer recebeu nos Paços do Concelho várias equipas que se destacaram pelos resultados desportivos.

A Câmara Municipal de Alenquer recebeu ao longo da semana passada várias equipas do concelho que se destacaram pelos resultados desportivos alcançados. No salão nobre do edifício dos Paços do Concelho os atletas, treinadores e pais foram recebidos para serem parabenizados por levarem o nome de Alenquer além-fronteiras. A O MIRANTE, o presidente da autarquia, Pedro Folgado, explicou que este ano foi decidido receber simbolicamente todas as equipas por considerar que era importante os atletas se sentirem valorizados e que o trabalho de um ano desportivo teve retorno. “Parabenizamos todos os atletas que conseguiram levar o nome de Alenquer extrafronteiras. Da nossa parte só temos a agradecer”, disse o edil.