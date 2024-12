Nadadoras de Ferreira do Zêzere convocadas para a selecção distrital

A Casa do Povo de Ferreira do Zêzere conta com quatro nadadoras que foram convocadas para a selecção distrital da modalidade. O estágio realiza-se na Piscina Municipal de Mação e as nadadoras convocadas são Catarina Cotrim, Carolina Bento, Mariana Nunes e Matilde Peixoto.