Os Patuscos de Vialonga renovam ocupação de espaço municipal

A Câmara de Vila Franca de Xira vai voltar a celebrar um contrato de comodato com o Grupo Desportivo Os Patuscos de Vialonga. O acordo prevê a continuidade da cedência gratuita da loja do edifício situado na Rua Barbosa Du Bocage nº 12, rés-do-chão direito, no Parque Residencial de Vialonga, para que o clube possa continuar a utilizá-lo como sede social. O protocolo foi aprovado por unanimidade em reunião de câmara.

O imóvel, propriedade do município, será disponibilizado ao grupo desportivo para apoiar a realização das suas actividades e iniciativas no âmbito do seu fim social e das funções estatutárias. O objectivo é promover e dinamizar as diversas valências e serviços associativos oferecidos aos membros do clube. O contrato tem vigência de um ano, com renovação automática por períodos iguais salvo denúncia por qualquer uma das partes com uma antecedência mínima de 120 dias. O espaço será cedido livre de quaisquer encargos.