Tejo D’Honra conquista várias medalhas no Campeonato Nacional de Tiro com Arco

Com vitórias individuais e recordes nacionais, a equipa destacou-se nas categorias de Barebow e veteranos.

A quarta etapa do Campeonato Nacional de Tiro com Arco realizou-se no dia 17 de Novembro, em Prime, Viseu, onde os arqueiros da equipa Tejo D’Honra da Golegã participaram com desempenhos de excelência. Na categoria de arco Barebow, Vicente Francisco conquistou o primeiro lugar, seguido por Paulo Silva, em segundo, e André Vale, em terceiro. O trio também garantiu o primeiro lugar por equipas. Na mesma categoria, na divisão de veteranos, João Santos destacou-se ao conquistar o primeiro lugar, enquanto Manuel Silva alcançou o terceiro lugar, reafirmando a presença da equipa nos lugares de topo. Já na categoria de arco recurvo, Martim Cruz terminou em sétimo lugar.