VFX apostou no desporto e os resultados estão à vista

Há quase uma década o município decidiu reforçar a aposta na promoção desportiva e hoje são centenas os atletas que conseguem obter resultados de relevo em provas distritais, nacionais e internacionais. Gala reconheceu resultados dos melhores e premiou atletas que foram aos Jogos Olímpicos.

Sem grandes surpresas os atletas olímpicos João Coelho e Melanie Santos foram os atletas do ano na Gala de Mérito Desportivo promovido pela Câmara de Vila Franca de Xira na noite de sexta-feira, 30 de Novembro. Nesta que foi a 14.ª Gala de Mérito Desportivo subiram a palco para receber distinções 360 atletas de mérito pelos resultados obtidos ao longo da última época desportiva, num evento que mantém a tradição de exaltar os valores do desporto e destacar os melhores lugares obtidos em campeonatos internacionais, nacionais e regionais, correspondendo às distinções Baptista Pereira, Carlos Lopes e Pedro Alves, respectivamente, entre títulos individuais e colectivos. Durante a noite subiram ao palco atletas de 18 clubes e 14 modalidades federadas.

Para além destas distinções foram ainda entregues um prémio carreira ao treinador Osvaldo Apolinário; a Nuno Grilo, do Kempo da União Desportiva e Cultural de Aldeia do Sobralinho (UDCAS) que foi eleito treinador do ano e à equipa do ano, a secção de tiro com arco da Sociedade Euterpe Alhandrense. Já Catarina Baicev recebeu o galardão de atleta revelação do ano em tiro com armas de caça.

A aposta de Vila Franca de Xira no desporto e nos clubes do concelho compensou e os frutos dessa semente, lançada há mais de uma década, estão agora a ser recolhidos, diz o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira. “Somos um concelho que valoriza o desporto e os seus atletas dos quais muito nos orgulhamos”, frisou o autarca, que prometeu manter a aposta da câmara na valorização dos agentes desportivos do concelho e da prática desportiva enquanto motor de saúde e bem-estar. A gala abriu com uma actuação dos jovens da Dance Life Academy que recentemente se sagraram campeões mundiais da modalidade.