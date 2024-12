800 espécies de flora identificadas no concelho de Alenquer

Projecto “Flora Alenquer” foi desenvolvido pelos técnicos da Conservação da Natureza.

Cerca de 800 espécies de flora foram identificadas no concelho de Alenquer e registadas no portal “Flora Alenquer”, que passou a estar acessível na Internet, divulgou a câmara municipal. Na página constam 800 espécies diferentes descritas ao pormenor com detalhes sobre a ecologia e o tipo biológico, com realce para as preferências bioclimáticas de cada uma ou para a distância ao mar ou a altitude em que foram encontradas.

Das espécies criticamente em perigo a outras raras de encontrar em Portugal, a flora do concelho está agora mapeada, com pelo menos 13.766 ocorrências registadas. O projecto “Flora Alenquer” foi desenvolvido pelos técnicos da Conservação da Natureza da autarquia em consonância com a Sociedade Portuguesa de Botânica.