Arruda dos Vinhos discute comunidades sustentáveis

A Biblioteca Municipal Irene Lisboa de Arruda dos Vinhos, em parceria com a Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Oeste (RIBO), acolheu a actividade “Vamos conhecer e jogar com os ODS – Cidades e Comunidades Sustentáveis”. O evento, que teve lugar a 30 de Novembro, entre as 10h00 e as 12h30, foi uma oportunidade para o público geral aprender sobre os objectivos de desenvolvimento sustentável através de palestras, jogos e outras dinâmicas envolventes.

O foco desta edição recaiu sobre o ODS 11, dedicado a promover cidades e comunidades mais sustentáveis, procurando soluções para renovar e planear os aglomerados urbanos, oferecendo condições mais equitativas e acessíveis para todos os cidadãos, como serviços básicos, habitação, transporte e espaços verdes. Durante a actividade, foram apresentados conceitos e metodologias que podem ser adoptados no dia a dia por todos os participantes.