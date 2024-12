FARMA 1000 compra dois lotes para instalações no Valleypark Cartaxo

A empresa FARMA 1000 com sede em Matosinhos e que se dedica à comercialização de produtos farmacêuticos fabricados em Portugal, adquiriu dois lotes no Valleypark para construir a sua nova unidade e já está na fase de elaboração dos projectos. Com esta venda o Valleypark totaliza 40 lotes vendidos na área localizada no Cartaxo.

A área do Valleypark localizado em Almoster (Santarém) já tem contrato de promessa celebrado com uma empresa espanhola que tem efectuado fortes investimentos na área logística de Porto Alto e na Castanheira do Ribatejo. A área vendida foi de 530 mil m2 e está na fase final de aprovação do Plano de Pormenor que corre na Câmara de Santarém. Será o maior investimento privado no concelho e um dos três maiores do distrito.