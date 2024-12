XiraNatal de 5 a 8 de Dezembro com muita animação natalícia

Iniciativa conjunta da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira e do Ateneu Artístico Vilafranquense.

A Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira e Ateneu Artístico Vilafranquense organizam a edição de 2024 do XiraNatal, que decorre no Largo da Junta de Freguesia e no Ateneu Artístico Vilafranquense, entre os dias 5 e 8 de Dezembro. Com música, divertimentos, brincadeiras, artesanato, ‘workshops’ e artes diversas; animação infantil, fotos com o Pai Natal e Casa do Pai Natal, a cidade de Vila Franca de Xira volta a ser uma cidade Natal.