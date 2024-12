Aviões: Alverca está debaixo de um inferno

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Vivo no Forte da Casa e ao princípio de facto notei o aumento de tráfego... agora? Agora já o ouvido e o cérebro estão habituados, é igual. Mais barulho fazem os vizinhos a baterem com as portas.

Bruno Oliveira

Ao fim de tantos anos só agora é que há aviões a fazerem barulho. Por amor de Deus, na Europa como é? Será diferente? Olhe que não! Hoje em dia tudo incomoda as pessoas. Se o aeroporto fosse para Santarém já não havia incomodados. Na Suíça o aeroporto fecha às 00h30 e abre às cinco da manhã e ninguém se queixa porque o país tem que viver.

Paulo Jorge Sousa Santos

A sério? Quais são os interesses que estão por detrás dessas afirmações? Isso pode ser para os que nasceram no século XXI. Acabem com os aviões e andem de barco a remos! Depois os patos bravos fazem um condomínio de luxo para os super dotados dos euros e a malta vai dizer que a vida está cara... Os abutres são assim.

António Ferreira Manuel

Acredito que em Alverca não seja fácil. Até em Coruche, onde estou, os aviões passam cada vez mais baixos e a fazer uma poluição sonora enorme. Tem alturas que os aviões passam de minuto a minuto.

André Silva