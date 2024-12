Dez milhões para construir 64 apartamentos a custos controlados em Abrantes

Câmara de Abrantes aprovou o envio da despesa plurianual para ser aprovada em assembleia municipal, uma vez que o investimento vai ser repartido em três anos.

O município de Abrantes vai construir 64 habitações a custos controlados, num investimento superior a 10 milhões de euros. As empreitadas surgem ao abrigo do acordo de colaboração celebrado entre o município e o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), para projectos de habitação a custos controlados no concelho de Abrantes. A autarquia é a entidade adjudicante das intervenções, a realizar por conta do IHRU. A proposta vai ser enviada à assembleia municipal para aprovação, uma vez que o investimento está repartido em três anos, sendo a despesa prevista em 2025 de 3,595 milhões, de 4,645 milhões de euros em 2026 e, em 2027, de 1,010 milhões de euros.

Os 64 fogos a custos controlados vão ser construídos no centro de Abrantes, Rossio ao Sul do Tejo e Tramagal. As empreitadas já contratualizadas, são na rua Nossa Senhora da Conceição, em frente ao mercado diário de Abrantes, no edifício do Rossio (Lote 42), Bairro do Rossio, Edifício D. Francisco de Almeida, Edifício da Rua Grande, onde era a antiga esquadra da PSP, edifício do Quarteirão do Município de Abrantes e quatro fogos no lote 5, na vila do Tramagal. Toda a intervenção financeira acontecerá entre 2025 e 2027, tratando-se de um financiamento ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).