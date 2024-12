Acordo “Bata Branca” em Alcanena assegura respostas na Saúde

A Câmara Municipal de Alcanena, a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo e o Centro de Bem Estar Social de Alcanena celebraram protocolos de cooperação que visam assegurar a prestação de cuidados de saúde à população do concelho, reforçando o número de horas disponíveis para o atendimento dos utentes. Através do programa “Bata Branca”, no dia 11 de Novembro, uma nova médica integrou o pólo de Alcanena para atendimento dos utentes sem médico de família. Com a celebração do acordo, o município comparticipa financeiramente a realização de consultas na Unidade Cuidados de Saúde Primários, a prestar por médicos com vínculo ao Centro de Bem Estar Social de Alcanena, a utentes sem médico de família atribuído, inscritos no Pólo de Alcanena.