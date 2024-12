Biodiversidade de Alenquer acessível através de site interactivo

“Flora Alenquer”’ é uma plataforma interactiva que divulga a riqueza da flora do concelho de Alenquer.

A Câmara Municipal de Alenquer, em parceria com a Sociedade Portuguesa de Botânica, lançou o portal “Flora Alenquer” no Dia da Floresta Autóctone. Este novo recurso online promete impulsionar a conservação e valorização da biodiversidade do concelho, ao mesmo tempo que facilita o acesso do público a informações detalhadas sobre as espécies locais. O site reúne informações sobre 800 espécies diferentes, com dados sobre ecologia, preferências bioclimáticas, altitudes e outras características. A riqueza da flora das 11 freguesias de Alenquer é agora mapeada, incluindo espécies raras e ameaçadas. O portal foi concebido para ser interactivo, permitindo que qualquer pessoa interessada contribua com informações sobre a flora local. A iniciativa também serve como uma base de dados científica que pode apoiar investigações a nível nacional e internacional. Segundo Paulo Franco, vereador de planeamento e estratégia de políticas ambientais do município de Alenquer, qualquer pessoa curiosa e interessada poderá contribuir para engrandecer o portal.