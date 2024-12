Candidaturas em Tomar para obras em habitações de pessoas com deficiência

A Câmara de Tomar tem abertas as candidaturas para melhoria das acessibilidades em habitações para pessoas com deficiência e/ou incapacidade permanente. O apoio financeiro, por tipo de intervenção e por valor unitário (sem IVA incluído), é até ao limite máximo de 15.500 € por habitação a intervir. O município refere que o Programa de Intervenção em Habitações, no âmbito do PRR, visa melhorar as acessibilidades em habitações para pessoas com deficiência ou incapacidade permanente, em todo o território de Portugal continental.