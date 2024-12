Demolições são o ponto de partida da remodelação do acesso norte a Santarém

A Câmara de Santarém quer dar maior dignidade a um dos principais acessos à cidade, pela Avenida Francisco de Sá Carneiro. Os trabalhos vão começar pela demolição de construções existentes.

Devem começar nos próximos meses as demolições de alguns edifícios na Avenida Sá Carneiro, nas proximidades do centro comercial E.Leclerc, que serão o primeiro sinal no terreno da empreitada de requalificação da via também designada como acesso norte de Santarém. A informação foi dada pelo presidente do município, João Teixeira Leite (PSD) em reunião de câmara onde o projecto foi apresentado. O objectivo é dar maior dignidade a esse acesso à cidade.

A falta de passeios e de bermas seguras para os peões e esgotos a céu aberto são problemas há muito identificados na entrada norte de Santarém, pela Avenida Francisco Sá Carneiro, zona muito concorrida de trânsito e que serve várias superfícies comerciais. O objectivo do município é construir passeios com ciclovia ao longo dessas centenas de metros, além de ser reformular o traçado rodoviário, com duas faixas para entrada na cidade e uma faixa para saída.

A requalificação do acesso norte a Santarém pela Avenida Francisco Sá Carneiro vai ser executada em duas fases, com a primeira a abranger a zona entre o antigo troço da EN3 na proximidade dos semáforos existentes junto ao designado nó da Senhora da Guia e os supermercados Pingo Doce e E.Leclerc. Essa intervenção prevê a construção de duas rotundas, uma em cada um dos extremos desse traçado, bem como a abertura de uma nova via a ligar ao Jardim de Cima. A segunda fase a intervencionar vai dos citados supermercados até à rotunda Bernardo Santareno, em Vale de Estacas.

Para a primeira fase da obra, a Câmara de Santarém recorreu pela primeira vez a uma figura do Direito Urbanístico chamada Unidade de Execução, que delimita a área a intervir e a respectiva ocupação do solo em conformidade com as opções de planeamento consagradas no Plano Director Municipal (PDM) de Santarém. Essa solução envolve parceiros externos, nomeadamente proprietários de terrenos e investidores que pretendem criar uma nova área comercial na zona da Senhora da Guia.