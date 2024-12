Executivo de Ourém aprovou vários projectos estruturantes para o concelho

Câmara Municipal de Ourém vai investir na requalificação e ampliação de várias infraestruturas no concelho.

O executivo municipal de Ourém aprovou, na reunião de câmara de 18 de Novembro, o relatório final referente à elaboração do projecto para a construção da ligação viária entre a Zona Industrial de Vilar dos Prazeres e o nó do IC9, em Alburitel, no concelho de Ourém. A elaboração do projecto será adjudicada à firma Strategy Level, pelo valor de aproximadamente 70 mil euros, acrescido de IVA, com um prazo de execução de 120 dias.

“Actualmente, não só na área do mobiliário, mas também em diversos outros sectores, Vilar dos Prazeres vive uma grande dinâmica empresarial, e pareceu-nos importante aproximar a Zona Industrial a um nó estruturante como o IC9. Os pavilhões localizados nesta zona estão praticamente todos ocupados, abrangendo áreas como logística, madeira, agricultura, oficinas e armazéns, entre outros”, explicou o presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque.

Na mesma reunião foi também aprovado o projecto de execução para a renovação e ampliação da rede de abastecimento de água no Parque das Pedreiras, em Moimento – Fátima. O objectivo do projecto é a execução de uma conduta distribuidora de água no Sistema de Abastecimento Fátima-Caridade, com o intuito de renovar parte da rede na Rua Principal e na Rua das Pedreiras, além de ampliar a rede na Rua das Pedreiras para o Parque das Pedreiras. A solução proposta inclui ainda a instalação de dois marcos de incêndio, bem como a renovação e desactivação de bocas de incêndio e ventosas, com o propósito de melhorar as condições hidráulicas do sistema e garantir maior protecção.

Por último, o executivo aprovou também o projecto de execução para a ampliação do Parque António Teixeira, bem como a requalificação e estabilização das margens da Ribeira de Seiça. Segundo o presidente Luís Albuquerque o projecto terá um investimento de cerca de 1,8 milhões de euros, que o município vai candidatar a um fundo comunitário.