Grupos mais vulneráveis com elevada adesão à campanha de vacinação no Médio Tejo

Apesar do balanço positivo, a ULS Médio Tejo vai continuar a desenvolver acções de sensibilização e a promover junto dos utentes a importância da vacinação para a protecção individual e colectiva.

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) tem tido uma elevada adesão à campanha de vacinação sazonal contra a Gripe, Covid-19 e Vírus Sincicial Respiratório, junto dos grupos de risco e população mais vulnerável. Idosos residentes em estruturas residenciais e unidades de cuidados continuados, os maiores de 85 anos e recém-nascidos, apresentam taxas de vacinação elevadas. Desde 20 de Setembro os profissionais de saúde da ULS Médio Tejo visitaram todas as 172 estruturas residenciais e de cuidados continuados da região e vacinaram 4.297 pessoas residentes nestas unidades. Neste momento, cerca de 90% dos idosos admitidos estão vacinados contra a gripe. A cobertura vacinal contra a Covid-19 é um pouco mais baixa mas atinge os 78,7%.

Os centros de saúde do Médio Tejo vacinaram em apenas dois meses 6.471 utentes com idade superior a 85 anos. 70,7% dos utentes elegíveis com mais de 85 anos estão vacinados contra a Gripe. A vacina da Covid foi administrada a 56% da população idosa da região do mesmo grupo de risco. A taxa de vacinação na faixa etária dos 60 aos 84 anos é mais baixa. Cerca de metade (49,1%) da população elegível está vacinada contra a gripe. A imunização contra a Covid-19 foi administrada a cerca de um terço dos utentes elegíveis (34,4%). Os centros de saúde foram a escolha de 42% dos utentes entre os 60 e os 84 anos. As farmácias comunitárias imunizaram 58% dos utentes desta faixa etária.

Este ano arrancou, pela primeira vez, a campanha de vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), dirigida a recém-nascidos e bebés. Mais de 80% das crianças nascidas no Médio Tejo desde 15 de Outubro estão protegidas contra o VSR. O valor é igualmente alto para as crianças nascidas a partir de 1 de Agosto de 2024 – 70% dos bebés encontram-se já vacinados.