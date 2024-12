Mandado de Busca em Tomar resulta na apreensão de vários materiais

Um homem e uma mulher, de 27 e 28 anos de idade, respectivamente, foram constituídos arguidos depois do Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública (PSP), através da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Tomar, ter dado cumprimento a um Mandado de Busca Domiciliária emitido por Autoridade Judiciária. O Mandado decorreu no dia 28 de Novembro, no âmbito de um inquérito pelo crime de aquisição de arma ilegal.

No decorrer das buscas, além do material ilícito, verificou-se ainda vários materiais de pintura com possível relacionamento a actos de vandalismo, danos e graffitis perpetrados na cidade de Tomar. No decorrer da busca foi apreendido um punhal, nove doses de Haxixe, 20 latas de spray, três marcadores de acrílico, cinco bisnagas de tinta de tecido, um rolo de pintura e um Walkie Talkie e respectiva bateria. O homem e a mulher foram constituídos arguidos e submetidos a Termo de Identidade e Residência, aguardando os trâmites processuais em liberdade.