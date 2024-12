Obras na Sociedade Recreativa Operária do Vale de Santarém

A Sociedade Recreativa Operária do Vale de Santarém vai receber um apoio financeiro de 5 mil euros por parte da Câmara de Santarém para financiar as obras nas casas de banho das instalações da colectividade.

O subsídio vai permitir substituir o chão, as canalizações de água e esgotos, substituir as loiças sanitárias, colocar azulejos, isolar a placa e pintar, de forma a dotar o espaço de infraestruturas condignas à sua utilização pela população.