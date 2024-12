Parque de Riachos vai ser requalificado para assinalar centenário da freguesia

Empreitada de requalificação do Parque Centenário, em Riachos, está orçada em 73.630 euros e vai decorrer durante 180 dias.

O Parque do Centenário de Riachos vai ser alvo de uma empreitada de requalificação urbana que tem como objectivo comemorar o centenário daquela freguesia do concelho de Torres Novas, dando enfâse a uma das entradas principais da vila, através da criação de um pequeno parque de lazer e estadia. O auto de consignação já foi assinado e a obra foi adjudicada pelo município de Torres Novas à empresa IBF Construções, Unipessoal, Lda, pelo valor de 73.630 euros, acrescido de IVA, e prazo de execução de 180 dias.

Esta obra tem prevista a requalificação do espaço de estadia e de passagem, onde será construída uma estrutura para colocação de um painel de azulejo alusivo ao centenário da freguesia, uma base de apoio para o lettering “Riachos”, a instalação de três equipamentos que lembram e mostram o processo do fabrico do azeite, e um local com mobiliário para os utilizadores.

A pensar na sustentabilidade e para que a manutenção deste espaço seja a menor possível, o município explica que as zonas não pedonáveis vão ter revestimento arbustivo e seixo rolado sobre tela anti-infestantes. Os arbustos e as árvores a introduzir serão de baixa manutenção e climatericamente adaptados, regados através de um sistema de rega gota-a-gota automatizado. As oliveiras existentes são para manter, aproveitando-se assim as suas sombras.

Encontra-se ainda previsto iluminar a placa do centenário e o lettering “Riachos” com um projector alimentado a luz solar, assim como a zona de estadia, que será iluminada por uma luminária, igualmente alimentada a luz solar. Ao longo da ribeira será efectuado o corte e arranque do canavial existente, abrindo assim as vistas para a mesma, sendo necessário recorrer ao uso de uma vedação ao longo do parque, por questões de segurança.