Sala Império da Casa dos Patudos encerrada ao público

A Sala Império (Sala dos Leques) da Casa dos Patudos está encerrada ao público para ser “repensada”. O circuito de visita e várias áreas do museu serão repensadas ou vão sofrer intervenções. A revelação foi feita pela presidente da Câmara de Alpiarça, Sónia Sanfona, quando questionada em reunião de câmara pela vereadora da CDU, Casimira Alves, sobre o facto de a sala estar encerrada.

A Casa dos Patudos, que pertenceu a José Relvas, é uma casa-museu onde estão objectos de colecção do político e diplomata, desde pintura nacional e internacional, cerâmica, joalharia, instrumentos musicais e outros, entre os quais se destaca o retrato de Domenico Scarlatti datado do século XVIII. A colecção de leques, objectos indispensáveis na época, está relacionada com Eugénia, sua esposa, e engloba exemplares dos séculos XVIII, XIX e XX em que a representação da música é bastante significativa, escreve o conservador da Casa dos Patudos, Nuno Prates.