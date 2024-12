Santarém abate e substitui árvores em mau estado

A Câmara de Santarém procedeu ao abate de duas árvores secas localizadas em caldeira, no Largo Padre Francisco Nunes da Silva, e outra no espaço verde adjacente à Igreja de Santa Clara. No âmbito do trabalho permanente de gestão e manutenção do arvoredo urbano, e no seguimento de uma avaliação do estado fitossanitário das árvores existentes nos espaços verdes da cidade, decidiu-se pelo abate por razões de segurança. Esses exemplares serão substituídos a curto prazo, diz o município.