Suspeito de Alenquer constituído arguido por maltratar animais de companhia em Barcelos

Homem de 32 anos é suspeito de maus-tratos a seis animais de companhia, resultante da ausência de alimentação e água adequada à sua sobrevivência.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) constituiu arguido um homem de 32 anos, residente em Alenquer, pelo crime de maus-tratos a seis animais de companhia, por não lhes facultar água e alimentação adequadas à sua sobrevivência, em Barcelos. Em comunicado, a GNR refere que a investigação começou em Junho de 2023, no concelho de Barcelos, tendo os militares realizado diversas diligências que permitiram identificar e localizar o suspeito.

Segundo a força de segurança, o suspeito deslocava-se regularmente a Barcelos para alimentar os animais sob a sua responsabilidade. “No decurso da investigação, o suspeito foi constituído arguido pelo crime de maus-tratos a seis animais de companhia, resultante da ausência de alimentação e água adequada à sobrevivência dos mesmos”, lê-se no comunicado. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Barcelos. A GNR lembra que o crime de maus-tratos de animais de companhia é punido com pena de prisão entre seis meses e dois anos. Diz ainda que tem disponível, em permanência, a Linha SOS Ambiente e Território, com o número 808 200 520, para denúncias de maus-tratos e para esclarecimentos sobre a questão.