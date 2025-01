12Km de Salvaterra de Magos regressam em Março

Prova de 12 quilómetros em Salvaterra de Magos coincide com o Mês da Enguia e é uma oportunidade para ficar a conhecer a iguaria.

Os Amigos da Corrida de Salvaterra (ACS) estão a preparar a 23ª edição da corrida 12Km Salvaterra - Prova Professor António Lopes, marcada para 16 de Março às 10h00. As inscrições podem ser efectuadas através do e-mail dos ACS. Em paralelo decorre a 5ª Mini-Corrida Fernando José Andrade, de cinco quilómetros, e a 17ª Caminhada Mexa-se por nós.

O MIRANTE esteve presente na edição passada, que reuniu cerca de 900 atletas de todo o país nas três provas. A prova está inserida na programação do Mês da Enguia e é uma oportunidade para os visitantes, após a corrida, provarem a iguaria nos restaurantes aderentes. O convívio e o contacto com a natureza foram apontados como os principais motivos para participar, sendo que, na última volta da prova, os atletas seguiram em direcção à estrada do Escaroupim com retorno na Palhota e passagem pela Vala.