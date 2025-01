Chapitô em palco no Centro Cultural Gil Vicente em Sardoal

A Companhia de Teatro do Chapitô apresenta, no dia 11 de Janeiro, a peça “As Formigas”, no Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal. O espectáculo está marcado para as 21h30. A peça, produzida a partir do texto original de Boris Vian, tem encenação de José C. Garcia e constitui um grito de repúdio à guerra e à desumanização.

A Companhia do Chapitô, criada em 1996, valoriza a comédia pelo seu poder de questionar todos os aspectos da realidade física e social, comunicando, essencialmente através do gesto e da imagem. O espectáculo é financiado pela Direcção Geral das Artes, ao abrigo do Apoio à Programação da RTCP. Bilhetes à venda na bilheteira do Centro Cultural Gil Vicente e na Ticketline em https://ticketline.sapo.pt/evento/as-formigas-companhia-de-teatro-do-chapito-90021 .