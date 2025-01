Gala de Natal do Vitória de Santarém premiou desempenho escolar e desportivo

A Gala de Natal do Vitória Clube de Santarém reuniu na Casa do Campino quase três centenas de pessoas, numa noite de confraternização em que foram distinguidos os melhores alunos-atletas do clube em 2023/24 e a eleição dos melhores golos e defesas da modalidade de futsal entre Janeiro e Dezembro do último ano.

Os Alunos à Vitória 2023-2024 distinguidos foram: 5️º ano - Isabel Inácio; 6️º ano - Manuel Batista; 7️º ano - Bernardo Carmo; 8️º ano - Guilherme Discher; 9️º ano - Ricardo Martins; 10.º ano - João Canelas; 11º ano - Francisco Montez; 1️2º ano - Maria Machado.

Os melhores golos e defesas do ano 2024 distinguidos foram: Defesa do Ano - Joana Limeiro; Petizes - Matias Abreu; Traquinas - Mel Anselmo; Benjamins - Isabel Inácio; Infantis - Tomás Fernando; Iniciados - Bernardo Piedade; Juvenis femininos - Inês Oliveira; Juvenis masculinos - Duarte Fernando; Juniores femininos - Maria Ferreira; Juniores masculinos - Carlos Bernardino; Seniores femininos - Conxi; Seniores masculinos - Luís Menino; Veteranos - Daniel Pereira.