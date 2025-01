Núcleo Sportinguista de Rio Maior aposta no futebol feminino

O Núcleo Sportinguista de Rio Maior recebeu um apoio de 2 mil euros por parte da Câmara Municipal de Rio Maior, para compra de equipamentos e material técnico com vista à implementação do futebol feminino no clube. O subsídio foi entregue aos dirigentes da colectividade pelo presidente do município, Filipe Santana Dias, nos paços do concelho.