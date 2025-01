Oficina de artes na Biblioteca Municipal de Ourém

A oficina de arte “Vamos pintar com… Jackson Pollock” decorre no sábado, a partir das 11h00, na Biblioteca Municipal de Ourém. A oficina de artes visuais e trabalhos manuais, com a artista plástica Laura Severino Lourenço, destina-se a famílias e é dedicada ao estilo característico do pintor Jackson Pollock, revelou o município. O acesso é gratuito, mas com inscrição prévia obrigatória (telefone 249540900 ou biblioteca@cm.ourem.pt).