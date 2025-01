Atletas preparam-se para o Triatlo Técnico Regional

A Nave Desportiva de Alpiarça recebeu um Torneio de Preparação tendo em vista o Triatlo Técnico Regional agendado para o fim-de-semana de 11 e 12 de Janeiro. Os vencedores foram: 60 M Barr. Sub 20 Masc. - Tiago Bento (CNR Maior); Altura Fem. - Oleksa Shchegrynets (GA Fátima); Quadruplo Sub 14 Masc. - Bernardo Durão (CP Alcanena); Quadruplo Sub 14 Fem. - Inês Cabeleira (UDZ Alta); 60 M Barr. Sub 18 Masc. - Gabriel Ribeiro (GA Fátima); Altura Sub 18 Masc. - Pedro Sanguinho (CLAC); 60 M Sub 14 Masc. - Bernardo Durão (CP Alcanena); 60 M Sub 14 Fem. - Lara Magalhães (AEA Cartaxo); Triplo Masc. - Gabriel Ribeiro (GA Fátima); Peso Sub 14 Fem. - Lara Magalhães (AEA Cartaxo); Peso Sub 14 Masc. - Luís Guerreiro (Tomar H A); Peso Sub 16 Fem. - Clara Franco (Tomar H A); 60 M Barr. Sub 16 Masc. - Dany Ferraz (GA Fátima); 60 M Barr. Sub 18 Fem. - Inês Saldanha (Tomar H A); 60 M Barr. Sub 16 Fem. - Mariana Formiga (UDZ Alta).