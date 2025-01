CLAC organiza “Estafeta da Família” no Entroncamento

O Clube de Lazer, Aventura e Competição (CLAC) do Entroncamento vai organizar a terceira edição da prova “Estafeta da Família”, no dia 23 de Fevereiro. A prova decorre a partir das 10h30, no Parque Verde do Bonito e tem como principal objectivo a prática desportiva, aliada ao convívio e tempo activo das famílias, reforçando o desporto como elemento de união e bem-estar. A prova não tem limitações de idade e pode ser feita através do link https://99eventos.wixsite.com/estafetafamilia25.