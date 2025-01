Jovem dos Caixeiros de Santarém no pódio do Circuito Mundial de Teqball

O atleta Martim Vasques, dos “Caixeiros” de Santarém, alcançou um 3º lugar na categoria de doubles masculinos na etapa do Circuito Mundial de Teqball, realizada em Paris. O jovem de apenas 15 anos, residente em Alfange, Santarém, tem vindo a afirmar-se como uma das grandes promessas do teqball nacional e formou dupla com o francês Hugo Rabeux, número 4 do ranking mundial. Foram derrotados nas meias-finais pela dupla composta por Apor Gyorgydeak, actual campeão do mundo de singles, e Marek Pokwap, vice-campeão do mundo de doubles.

Esta é a segunda vez que Martim sobe ao pódio numa etapa do Circuito Mundial, tendo já conquistado o 3º lugar na etapa de Málaga, onde jogou ao lado do sérvio Nikola Mitro, tricampeão mundial.