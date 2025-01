Morreu Kiki, antiga glória do futebol do União de Tomar

Euclides da Silva Faria Barros, nome de baptismo de Kiki, vivia em Santarém há largos anos. Contava 80 anos.

Antiga glória do futebol do União de Tomar, Euclides da Silva Faria Barros, mais conhecido por Kiki, morreu no domingo, 5 de Janeiro, em Santarém, com 80 anos. Fez história no futebol nacional ao serviço do União de Tomar, nas épocas de 1968/69 a 1975/76, seis delas na 1ª divisão nacional. Disputou 151 jogos ao serviço dos tomarenses tendo sido campeão nacional de futebol da 2.ª Divisão na época 1973/74. O clube nabantino expressou publicamente as suas condolências.

Natural da cidade da Praia, em Cabo Verde, Kiki vivia sozinho há largos anos em Santarém, onde era figura conhecida e estimada. Depois de deixar o União de Tomar jogou ainda em clubes como o SL Cartaxo, Vila Real e Lamarosense, nos distritais de Santarém, tendo deixado o futebol em 1981.