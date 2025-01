União de Santarém vence na Liga 3 e está na luta pela fase de promoção

A União de Santarém venceu o 1º de Dezembro por 1-0 na jornada 13 da Liga 3 em futebol e subiu ao quinto lugar da tabela classificativa do Grupo B, com 21 pontos. Os escalabitanos estão agora apenas a dois pontos do quarto lugar, ocupado pelo Belenenses, quando faltam três jornadas para o final da fase regular. Os quatro primeiros classificados de cada grupo vão disputar a fase de promoção.