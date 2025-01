Associação Cultural e Recreativa de Santos renasce e organiza festa de São Gens

A Associação Cultural e Recreativa de Santos, no concelho de Mação, renasceu após algumas décadas inactiva e vai organizar já no próximo sábado, 11 de Janeiro, a Festa de São Gens. A organização diz tratar-se de uma festa muito antiga, cujo ritual religioso tem características muito próprias e diferenciadoras. “Na Festa de 2025 procuramos fazer uma ponte entre a memória e a contemporaneidade, entre o que é habitual e expectável numa festa desta natureza e uma pitada de inovação. A Festa em Honra de São Gens é uma tradição que remonta ao século XVIII, assente na Lenda de São Gens. A cerimónia religiosa começa na igreja da aldeia de devoção a São Mateus. A procissão com o pequeno andor de São Gens segue pela encosta em direcção ao monte de São Gens, de forma cónica, em cujo topo se encontra a ermida do santo e na qual é celebrada a missa. De seguida, são benzidos os pães e partilhados entre os fiéis como símbolo de saúde, fertilidade e espiritualidade.