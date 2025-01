Inflação acelera para 3% em Dezembro

A taxa de inflação homóloga fixou-se em 3,0% em Dezembro, mais 0,5 pontos percentuais do que em Novembro, segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgada no dia 30 de Dezembro. “A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá aumentado para 3,0% em Dezembro de 2024, taxa superior em 0,5 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior”, refere o INE.

Já o indicador de inflação subjacente, que exclui produtos com preços mais voláteis, como alimentos e energia, terá registado em Dezembro uma taxa de 2,8%, acelerando face aos 2,6% do mês precedente.