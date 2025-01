Câmara de Constância notifica empresa por depósito de terras sem licença

A Câmara de Constância notificou uma empresa de construção devido ao depósito de terras sem licença, exigindo que regularize a situação. Os terrenos pertencem à empresa e o presidente do município, Sérgio Oliveira (PS), confirma que o depósito de terras pode ser ali realizado, desde que haja um licenciamento, motivo pelo qual a autarquia já notificou a construtora.

Os depósitos têm sido feitos num terreno junto à construção de um hotel, perto da rotunda do barco, junto ao nó da A23. No local existem alguns aterros e é possível verificar as marcas de pneus de camiões, usados para depositar as terras. Junto à Quinta de Santa Bárbara acumulam-se outros dois depósitos com resíduos de pinheiro, madeiras, pedra e terras. Sérgio Oliveira disse a O MIRANTE que decorre um processo na autarquia com vista à regularização da situação, com a Câmara de Constância a acompanhar de perto e a exigir a sua rápida resolução.