Junta de Rio Maior recebe 100 mil euros do município para comprar imóvel

A Junta de Freguesia de Rio Maior vai adquirir um imóvel para transferir a sua sede e serviços, já que as actuais instalações são manifestamente insuficientes para o efeito, colmatando assim também a necessidade de uma zona de um estaleiro com melhores condições. Para esse fim, a junta liderada por João Rebocho (PSD) vai contar com um apoio financeiro de 100 mil euros por parte da Câmara Municipal de Rio Maior. A deliberação foi aprovada aprovado por unanimidade em reuniões de câmara e de assembleia municipal.