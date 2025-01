Acidente na Tapada causa dois feridos

Dois feridos graves são o resultado de um despiste de um ligeiro na Estrada Nacional 368, entre Tapada, concelho de Almeirim, e Alpiarça, na noite de sábado, 4 de Janeiro. O acidente ocorreu por volta das 23h30 numa zona de curva, perto do cruzamento com a Nacional 114 na Tapada, e a estrada esteve interrompida para as operações de socorro. O veículo saiu da estrada e ficou imobilizado numa vinha. Os feridos são um homem na casa dos 40 anos e uma mulher de 27 anos.