Diocese de Santarém conta com 35 mil euros do município para comemorações do Jubileu

Câmara de Santarém aprovou a atribuição de um subsídio que vai suportar cerca de um terço dos custos do programa das celebrações dos 50 anos da Diocese de Santarém.

A Diocese de Santarém está a celebrar o 50º aniversário da sua fundação com a realização de uma série de actividades culturais e vai contar com um apoio financeiro de 35 mil euros por parte da Câmara de Santarém, para ajudar a pagar as despesas. A proposta de deliberação, aprovada na última reunião camarária de Dezembro, refere que as comemorações do Jubileu da Diocese de Santarém integra inúmeras actividades, entre as quais se destacam exposições temáticas, momentos culturais e artísticos, entre outros. “Assim, e sendo Santarém o núcleo desta Diocese, quis este município associar-se a esta efeméride”, lê-se na proposta da Divisão de Cultura, Património Cultural e Turismo. O vereador da Cultura, Nuno Domingos (PS), acrescentou que o programa envolve uma dimensão cultural, artística e religiosa e que o apoio municipal cobre cerca de um terço do valor total do orçamento previsto.

A vereadora do Chega, Manuela Estêvão, absteve-se na votação, tal como aconteceu em relação a outras propostas de atribuição de apoios extraordinários, por não existir um regulamento municipal de atribuição de apoios extraordinários com regras previamente estabelecidas. No entanto, a autarca sublinhou a qualidade das iniciativas previstas no âmbito das comemorações do Jubileu da Diocese de Santarém e a sua relevância.

A Diocese de Santarém foi criada por desmembramento do Patriarcado de Lisboa, a 16 de Julho de 1975, tendo sido nomeado como primeiro bispo António Francisco Marques. É composta por 113 paróquias e faz parte da província eclesiástica de Lisboa. As comemorações do Jubileu dos 50 anos da Diocese de Santarém tiveram início a 16 de Julho de 2024 e continuam durante o ano de 2025.