Etiandro foi o bebé do ano na maternidade de Santarém

Filho de pais residentes no Entroncamento, o bebé é o terceiro filho do casal.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Etiandro Buco foi o primeiro bebé a nascer em 2025 na maternidade do Hospital de Santarém, da Unidade Local de Saúde da Lezíria. O menino chegou ao mundo às 10h00 de quarta-feira, 1 de Janeiro, com um peso de 3270 gramas. Etiandro é o terceiro filho de Helena Kilumba, de 37 anos, e Guedes Buco, de 46 anos, residentes no Entroncamento. Etiandro tem dois irmãos, uma irmã de 18 anos e um irmão de 15 anos.