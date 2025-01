Falta de estacionamento junto à estação ferroviária de Santarém é um problema que se tem acentuado

A falta de estacionamento nas imediações da estação ferroviária de Santarém é “um problema grave” que o presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém considera ser da maior urgência resolver. Na última assembleia municipal, Diamantino Duarte (PS) voltou ao assunto e perguntou ao presidente do município se há projectos para se criar mais parqueamento automóvel nas proximidades da estação, na Ribeira de Santarém, disponibilizando-se para trabalhar em conjunto na busca de soluções.

Diamantino Duarte referiu que há cada vez mais gente a utilizar o comboio em resultado dos incentivos que os governos têm criado nos últimos anos, vincando que é preciso encontrar uma solução o mais rapidamente possível e dar resposta a quem leva o seu automóvel para aceder à estação e apanhar o comboio, e também para quem ali se desloca para pegar ou largar passageiros. “Não podemos continuar com carros espalhados por tudo quanto é sítio”, disse.

Na resposta, o presidente da câmara, João Leite (PSD), concordou que é importante encontrar uma solução eficaz e urgente, “porque a situação está à vista de todos”. Um cenário que o autarca acredita ser derivado da redução do preço do passe ferroviário e também por haver mais gente a viver em Santarém e no concelho que se desloca de comboio para ir trabalhar ou estudar noutras cidades. João Leite acrescentou que há terrenos na zona que podem ser uma solução, referindo que irão trabalhar em conjunto com a União de Freguesias nesse sentido.

A escassez de estacionamento junto à estação ferroviária de Santarém faz com que, em certos períodos do dia, o caos se instale na zona, bloqueando o trânsito automóvel e o normal serviço dos autocarros de passageiros que fazem a ligação à cidade. Com frequência, os condutores dos autocarros vêem o seu local de paragem junto à estação ocupado pelos automóveis de quem vai à estação levar ou buscar utentes dos comboios.