Freguesia de Abrã com nova viatura de transporte escolar

A Junta de Freguesia de Abrã conta com uma nova carrinha de transporte escolar de nove lugares, oferecida pela Câmara Municipal de Santarém. O veículo cumpre com todas as exigências legais para o transporte de crianças e vai servir os alunos que residem mais longe das escolas de Abrã e Amiais de Cima.

A entrega simbólica da viatura, na manhã de 6 de Janeiro, contou com a presença do presidente da Câmara de Santarém, João Leite, do presidente da Junta de Freguesia de Abrã, Luís Fragoso, e das crianças do Jardim de Infância e da Escola Básica de Abrã. “O apoio do município na aquisição de viaturas de transporte colectivo de crianças continua a ser necessário e de extrema importância quer para o cumprimento da legislação em vigor quer para garantir as necessárias condições de segurança para quem as utiliza”, refere a autarquia em comunicado.