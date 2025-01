Hasta pública para ocupação de espaços no Carnaval de Santarém

A Câmara de Santarém vai realizar, no dia 21 de Janeiro, uma hasta pública para ocupação de espaços no Carnaval 2025. A sessão tem lugar no Palácio do Landal, pelas 10h00, com a abertura das propostas recebidas. Os interessados devem elaborar as propostas de acordo com o respectivo programa do procedimento e entregá-las até às 12h00 do dia 17 de Janeiro, no Gabinete de Promoção de Grandes Eventos do Município de Santarém, sito no Palácio do Landal, em Santarém.

O Programa do Procedimento e o Caderno de Encargos estão disponíveis no Gabinete de Promoção de Grandes Eventos, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h30, até à data e hora limite da entrega das propostas, bem como na página do município na Internet, em Editais e Avisos.