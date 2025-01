Moradores de VFX desafiados a participar na criação de estratégia municipal de saúde

O processo implica um trabalho em rede entre várias entidades e a participação dos munícipes visa ajudar a construir um diagnóstico de saúde e estilos de vida, onde se incluem perguntas sobre doenças existentes e capacidade de mobilidade.

Vila Franca de Xira está a construir uma Estratégia Municipal de Saúde, um instrumento de planeamento para o sector da saúde e que visa criar uma radiografia de dados sobre como está a saúde e os estilos de vida dos moradores do concelho. O projecto encontra-se na fase inicial e passa pela construção de um Diagnóstico da Situação de Saúde dos moradores, cujo objectivo é identificar os principais problemas e carências de saúde no concelho. A estratégia, diz a câmara em comunicado, é alinhar os serviços de saúde existentes com as reais necessidades da população.

Para isso os moradores do concelho estão a ser convidados para responder de forma voluntária a um questionário, confidencial, acessível através do site do município e disponível até 10 de Janeiro, onde em cinco minutos respondem a várias questões relacionadas com o seu estado de saúde. Entre as questões colocadas estão, por exemplo, se costuma recorrer a algum tipo de ajuda profissional para gerir a ansiedade ou depressão, se tem problemas de saúde crónicos diagnosticados, se tem problemas em andar ou subir escadas, se tem dificuldades em lavar-se e vestir-se sozinho, com que frequência pratica actividade física e qual e se padece de dores e mal estar frequentemente, entre outras.

O projecto é liderado pela Câmara de Vila Franca de Xira e implica um trabalho em rede com diversas entidades locais do sector da saúde. A Estratégia Municipal de Saúde, recorde-se, está enquadrada no Decreto-Lei nº 23/2019, que concretiza a transferência de competências no domínio da saúde para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais, atribuindo às câmaras municipais o dever de elaborar este documento estratégico.